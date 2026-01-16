Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern Nachmittag (15.01.2026) kamen Polizei und Feuerwehr im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 17:30 Uhr meldeten Anwohner ein in Brand stehendes Einfamilienhaus in Rastenberg. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Straße am Burgstieg löschen. Da das Gebäude seit längerer Zeit unbewohnt ist, waren Personenschäden glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
