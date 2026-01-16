PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (15.01.2026) kamen Polizei und Feuerwehr im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 17:30 Uhr meldeten Anwohner ein in Brand stehendes Einfamilienhaus in Rastenberg. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Straße am Burgstieg löschen. Da das Gebäude seit längerer Zeit unbewohnt ist, waren Personenschäden glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:01

    LPI-EF: Missglückte Fahrerlaubnisprüfung

    Erfurt (ots) - Eine praktische Fahrprüfung nahm Donnerstagnachmittag in Erfurt ein unerwartetes Ende. Gegen 15:20 Uhr war eine 20-jährige Fahrschülerin mit ihrem Fahrlehrer in der Häßlerstraße in Richtung Am Schwemmbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Melchendorfer Straße bog ein 29-jähriger Ford-Fahrer auf die Häßlerstraße ab, ohne die Vorfahrt der jungen Frau zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:08

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit Linienbus in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es am Mittwochnachmittag (14.01.2026) in Sömmerda. Nach ersten Erkenntnissen bog der Bus kurz vor 14:00 Uhr vom Busbahnhof kommend nach rechts in die Weißenseer Straße ab. Ein auf dem Parkweg fahrender 71-jähriger Mercedes-Fahrer übersah dabei vermutlich eine rote Ampel und stieß mit dem Linienbus zusammen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde dabei ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Snackautomaten im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einen Snackautomaten hatten es Unbekannte im Landkreis Sömmerda abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen die Täter mit Gewalt das Schloss und den Verschlussbügel des Automaten in Straußfurt auf. Da sie eine weitere Sicherung nicht überwinden konnten, brachen sie ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren