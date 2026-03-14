PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord/ Auseinandersetzung nach dem heutigen Fußballspiel auf der Lohmühle

Lübeck (ots)

Am Freitag (13.03.) fand die Regionalligabegegnung zwischen dem VfB Lübeck und der 2. Mannschaft des Hamburger SV im Stadion Lohmühle in Lübeck statt. Das Spiel endete 0:2 für die Hamburger.

Während des Spiels wurde im Bereich der sogenannten Pappelkurve Pyrotechnik gezündet. Durch die Rauchgase wurden nach jetzigem Stand drei Personen leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Kurz vor 22:00 Uhr kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen Fangruppierungen im Zugangsbereich des Lübecker Fandorfes. Nach einer ersten Einschätzung waren deutlich mehr als 50 Personen daran beteiligt.

Den vor Ort anwesenden Polizeikräften gelang es, die Personen zu trennen. Die Polizei stellte Personalien fest. Im Umfeld des Stadions wurden polizeiliche Kontrollen durchgeführt bis keine weiteren Auffälligkeiten mehr festgestellt werden konnten. Zur Versorgung von möglichen Verletzten wurden Rettungswagen angefordert. Sechs Personen wurden vor Ort behandelt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Medienhinweis:

Die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck, Herr PHK Ulli Fritz Gerlach, steht am heutigen Samstag (14.03.) um 11:00 Uhr unter den bekannten Telefonnummern für Rückfragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Stefan Muhtz/Ulli Fritz Gerlach
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 13:08

    POL-HL: OH - Lensahn / Versuchter schwerer Raub - zwei Festnahmen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.03.-13.03.2026) soll es in Lensahn zu einem versuchten schweren Raub mit einer Schusswaffe an einer Tankstelle gekommen sein. Eine Mitarbeiterin konnte sich aus der Situation lösen und den Notruf wählen. Die Polizei nahm zwei jugendliche Tatverdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren