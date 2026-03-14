Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord/ Auseinandersetzung nach dem heutigen Fußballspiel auf der Lohmühle

Lübeck (ots)

Am Freitag (13.03.) fand die Regionalligabegegnung zwischen dem VfB Lübeck und der 2. Mannschaft des Hamburger SV im Stadion Lohmühle in Lübeck statt. Das Spiel endete 0:2 für die Hamburger.

Während des Spiels wurde im Bereich der sogenannten Pappelkurve Pyrotechnik gezündet. Durch die Rauchgase wurden nach jetzigem Stand drei Personen leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Kurz vor 22:00 Uhr kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen Fangruppierungen im Zugangsbereich des Lübecker Fandorfes. Nach einer ersten Einschätzung waren deutlich mehr als 50 Personen daran beteiligt.

Den vor Ort anwesenden Polizeikräften gelang es, die Personen zu trennen. Die Polizei stellte Personalien fest. Im Umfeld des Stadions wurden polizeiliche Kontrollen durchgeführt bis keine weiteren Auffälligkeiten mehr festgestellt werden konnten. Zur Versorgung von möglichen Verletzten wurden Rettungswagen angefordert. Sechs Personen wurden vor Ort behandelt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Medienhinweis:

Die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck, Herr PHK Ulli Fritz Gerlach, steht am heutigen Samstag (14.03.) um 11:00 Uhr unter den bekannten Telefonnummern für Rückfragen zur Verfügung.

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