Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling-Niendorf Moorgarten
Folgemeldung 2: Brand eines Wohnhauses in Lübeck Moorgarten

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Lübeck Moisling/ Moorgarten am Mittwochnachmittag (11.03.2026) konnte die Polizei einen 45 Jahre alten Bewohner des Hauses festnehmen. Gegen ihn ermitteln die Kriminalbeamten wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung des Lübeckers in einer psychiatrischen Fachklinik an.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

