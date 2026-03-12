PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling-Niendorf Moorgarten
Folgemeldung: Brand eines Wohnhauses in Lübeck Moorgarten

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Lübeck Moisling am Mittwochnachmittag (11.03.2026) ermittelt das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Nach Auswertung von Spuren und Zeugenhinweisen erhärtete sich noch am Mittwoch der Tatverdacht gegen einen 45 Jahre alten Bewohner des Hauses. Er soll im Laufe des Donnerstags einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Obergeschoss des von mehreren Parteien bewohnten Mehrfamilienhauses aus. Durch Flammen und Hitze entstanden dabei erhebliche Brandschäden in den Räumlichkeiten des Obergeschosses sowie des Daches. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 250.000 Euro. Das Haus ist nach wie vor nicht bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer durch eine vorsätzliche Brandlegung ausbrach. Tatverdächtig ist ein 45 Jahre alter Bewohner (Staatsangehörigkeit: Deutsch) des Hauses. Er wurde noch am Mittwoch wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck im Laufe des Donnerstags (12.03.2026) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt werden.

Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen kann die Polizei zum Schutz des Verfahrens in der aktuellen Phase keine näheren Hintergründe oder Angaben zur Motivlage mitteilen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

