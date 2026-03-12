Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Brand zweier PKW in der Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (11.03.2026) brannten im Bereich der Lübecker Innenstadt ein PKW Skoda und ein Mercedes. Menschen erlitten keine Verletzungen. Der Gesamtsachschaden der durch das Feuer stark beschädigten Fahrzeuge beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 10.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei.

Um 19:15 Uhr hatte eine Zeugin den brennenden Mercedes E300 und den in Brand stehenden Skoda Scala auf einem Parkplatz im Mühlendamm bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen beide PKW in Flammen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten an den Fahrzeugen erhebliche Brandschäden, unter anderem im Motorraum, an Karosserieteilen, im Heckbereich und an Reifen, festgestellt werden.

Noch am Mittwochabend nahm die Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Kriminalbeamten jetzt weitere Zeugen, denen am Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes am Mühlendamm zwischen der Bauordnung und dem dortigen ehemaligen Restaurant aufgefallen sind.

Hinweise nimmt das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell