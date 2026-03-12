Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) kam es in Lübeck - St. Lorenz zu einem Unfall, bei dem ein Kradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch fort, nachdem der Fahrer von der Straße aufgestanden war. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Tatverdächtigen um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand bog ein 21-jähriger Motorradfahrer hinter einem dunklen VW-Kombi von einem Baumarktparkplatz nach links auf die Straße Bei der Lohmühle in Richtung Bad Schwartau ab.

Nach dem Abbiegevorgang sollen sich der VW auf dem linken Fahrstreifen und der Kradfahrer mit seiner roten Suzuki auf dem rechten Fahrstreifen befunden haben. Der Fahrer des VW habe dann nach rechts geblinkt und dabei den Fahrstreifen gewechselt. Der 21-jährige Lübecker habe eine Gefahrenbremsung durchgeführt, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und sei dadurch gestürzt.

Dabei zog sicher der Krad-Fahrer leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand mutmaßlich Totalschaden und es war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des dunklen VW habe nach dem Sturz für einige Sekunden auf der Fahrbahn gehalten, sei jedoch nicht ausgestiegen und weitergefahren, nachdem der Lübecker aufgestanden war.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und / oder Hinweise zum Fahrer des dunklen VW geben können. Hinweise werden telefonisch unter 0451 131 6245 oder per E-Mail unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de entgegengenommen.

