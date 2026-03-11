Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Verkehrserziehung für Grundschulkinder in den Osterferien in Lübeck

Lübeck (ots)

Im Rahmen der Osterferien-Aktion 2026 bietet das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck Verkehrserziehung für Grundschulkinder in der Jugendverkehrsschule am Meesenring an. Ob als Fußgänger, mit dem Rad oder den beliebten Gokarts: Sicheres Fortbewegen im Straßenverkehr macht allen Spaß. Anmeldungen nimmt die Polizeidirektion Lübeck wochentags von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr unter der Telefonnummer 0451-1316414 entgegen. Elternbegleitung ist ausdrücklich erwünscht.

Termine:

Unter professioneller Anleitung und im spielerischen Rahmen lernen oder festigen Ihre Kinder

am Donnerstag (26.03.2026), zwischen 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 15:30 Uhr sowie am Freitag (27.03.2026), 14.00 Uhr bis 15:30 Uhr und 16.00 Uhr bis 17:30 Uhr

das sichere Verhalten im Straßenverkehr. Treffpunkt ist die Jugendverkehrsschule der Hansestadt Lübeck im Meesenring.

Die Veranstaltungen finden unabhängig voneinander statt. Es können sowohl einzelne als auch mehrere Termine kostenfrei besucht werden! Maximal 24 Teilnehmer pro Gruppe. Mitzubringen sind ein eigenes Fahrrad und ein eigener Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell