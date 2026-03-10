PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Fehmarn
Klein-LKW prallt auf Fehmarn gegen Baum- Fahrer leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (10.03.2026) geriet ein Klein-LKW auf der Kreisstraße 49 auf Fehmarn in Höhe Bannesdorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer hatte Glück: Trotz erheblicher Beschädigungen der Fahrerkabine des LKW erlitt er nach derzeitigem Sachstand nur leichte Verletzungen. Die Polizei auf Fehmarn hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Gegen 10.00 Uhr befuhr der 56-jährige Ostholsteiner mit seinem LKW mit Hakenliftladegerät die Kreisstraße 49 in Richtung Norden. In Höhe Bannesdorf geriet er aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr über 100 Meter die Bankette und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Danach drehte sich das Fahrzeug und kam quer zur Fahrbahn stehend stark beschädigt im Straßengraben zum Stehen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den leicht verletzten 56-Jährigen und brachten ihn anschließend zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus.

Bedingt durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus stark eingedrückt und auch der Rest des LKW stark beschädigt. Es liefen Betriebsstoffe aus, Schäden entstanden auch an dem Baum neben der Fahrbahn, dieser musste im weiteren Verlauf abgenommen werden.

Beamte der Polizeistation Fehmarn übernahmen die Ermittlungen zu Klärung der genauen Unfallursache und kümmerten sich zudem mit insgesamt zwei Funkstreifenwagen um verkehrslenkende Maßnahmen auf der Kreisstraße 49. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bannesdorf war in den Einsatz eingebunden. Ein Abschleppunternehmen transportierte den stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Klein-LKW ab. Gegen 11:15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

