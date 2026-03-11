POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein / Unerlaubte Abfallentsorgung - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Lübeck

OH - Oldenburg in Holstein

Unerlaubte Abfallentsorgung - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstag (05.03.2025) stellte die Polizei in Oldenburg in Holstein Bauschutt fest, der bei einem Feldweg abgelegt worden war. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein und suchen Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr erhielten zwei Polizeibeamte der Polizeistation Oldenburg den Hinweis, dass auf einem Feldweg, der von der Straße Milchdamm abzweigt, Bauschutt abgeladen wurde.

Neben losem Bauschutt und einer auffälligen Bodenplatte fanden die eingesetzten Polizisten mehrere blaue Müllsäcke, die unter anderem mit Rigipsstücken und Tapetenresten gefüllt waren.

Spuren vor Ort wiesen darauf hin, dass unbekannte Tatverdächtige mit einem Auto und Anhänger den Feldweg befahren haben könnten, um dort den Schutt abzuladen.

Die ermittelnden Beamten bitten nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen. Personen, die am Donnerstag oder in den Tagen davor auffällige Fahrzeuge beim Milchdamm beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Herkunft des Abfalls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04631 10550 oder per E-Mail unter oldenburg.pst@polizei.landsh.de mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Bauhof der Stadt Oldenburg in Holstein beseitigte den Abfall im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

