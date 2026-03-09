Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Motorradfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (08.03.2026) kam es in Lübeck - St. Gertrud zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand fuhr der Motorradfahrer auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Pkw auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur Klärung der konkreten Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lübecker mit seinem Motorrad die Brandenbaumer Landstraße in Richtung Herrenburg. Ein vor ihm fahrender 78-jähriger Lübecker beabsichtigte mit seinem Mercedes in die Schäferstraße einzubiegen und kam am Radweg der Einmündung verkehrsbedingt zum Stehen. Der Motorradfahrer leitete eine Bremsung mit seiner grünen Kawasaki ein, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Halten und prallte gegen das Heck des Mercedes.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der konkreten Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter an den Unfallort bestellt. Es wird derzeit geprüft, ob der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Brandenbaumer Landstraße blieb bis zum Abschluss der Maßnahmen gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell