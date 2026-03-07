PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 73jährigem aus Oststeinbek
Hamburg

Lübeck (ots)

Die am 06.03.2026 veröffentlichte Fahndung nach dem 73jährigen Mann aus Oststeinbek wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste konnte durch Polizeibeamte des PK 38 in Hamburg angetroffen und wohlbehalten zurückgebracht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um eine Löschung des Lichtbildes wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
KDD
Telefon: 0451-131-4604
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: kdd.luebeck.bki@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren