Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 73jährigem aus Oststeinbek

Hamburg

Lübeck (ots)

Die am 06.03.2026 veröffentlichte Fahndung nach dem 73jährigen Mann aus Oststeinbek wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste konnte durch Polizeibeamte des PK 38 in Hamburg angetroffen und wohlbehalten zurückgebracht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um eine Löschung des Lichtbildes wird gebeten.

