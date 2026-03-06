Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- BAB1-A226- Bad Schwartau

Sattelzugmaschine und Audi stoßen beim Fahrstreifenwechsel auf der BAB1 bei Bad Schwartau zusammen

Lübeck (ots)

Bei einem Zusammenstoß einer Sattelzugmaschine mit einem PKW Audi 80 auf der Bundesautobahn 1 bei Bad Schwartau sind am Freitagmittag (06.03.026) zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach der Kollision kam der Audi beschädigt an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Einsatzkräfte des Polizei-Autobahn-und Bezirksreviers Scharbeutz kümmerten sich um die Verkehrsunfallaufnahme und Absperrmaßnahmen. Gegen 13:40 Uhr war die Unfallstelle wieder vollständig geräumt.

Gegen 12:35 Uhr befuhr der 23-jährige Lübecker mit seinem grauen Audi 80 die Autobahn 226 in Fahrtrichtung Lübeck. Nachdem er den Übergang der A226 auf die BAB1 in Höhe Bad Schwartau auf dem rechten Fahrstreifen passiert hatte, versuchte der auf gleicher Höhe von der BAB1 in Richtung Lübeck fahrende Führer einer Sattelzugmaschine von der mittleren Fahrspur auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Dabei kam es zu einem Fehler beim Fahrstreifenwechsel und in der Folge zum Zusammenstoß mit dem direkt neben ihm fahrenden Audi.

Im Zuge der Kollision geriet der Audi in die Fahrbahnmitte und kam anschließend an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der 23-jährige Audi-Fahrer aus Lübeck erlitt einen Schock, seine 18 Jahre alte Beifahrerin zog sich nach bisherigem Sachstand leichte Verletzungen zu.

An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten PKW. Die an der rechten Seite leicht beschädigte Sattelzugmaschine konnte von dem 66-jährigen Fahrer weiter genutzt werden.

Der LKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen muss sich nun aufgrund des Verdachts eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsels sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Während der Unfallaufnahme und kurzfristigen Sperrmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der BAB1 in Fahrtrichtung Süden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell