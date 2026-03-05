Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Handy, Tablet und PC: Kinder im digitalen Zeitalter begleiten und schützen! Einladung zur kostenlosen Präventionsveranstaltung für Eltern in Lübeck

Lübeck (ots)

Am Montag (16.03.2026) informiert Polizeihauptkommissar Denis Zwick vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck gemeinsam mit Medienpädagoge Michael Steffen vom Offenen Kanal Schleswig-Holstein alle interessierten Eltern zum Thema: "Sicher &Smart - Gemeinsam für mehr Medienkompetenz." Seien Sie dabei, wenn wir über die Herausforderungen und Chancen der digitalen Medienerziehung berichten!

Beginn: 16.03.2026, 18.00 Uhr

Ort: Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen, Mönkhofer Weg 95, 23562 Lübeck

Teilnahme: Kostenlos! Anmeldung und Platzreservierung unter: 0451-70500247 oder dlc@okluebeck.de oder über den QR- Code!

Eine gute Medienerziehung älterer Kinder wird für Eltern stetig herausfordernder, digitale und soziale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Einige Kinder und Jugendliche können sich ein Leben ohne Smartphone, Tablet oder PC nicht mehr vorstellen.

Wie behalte ich als Elternteil dabei den Überblick über den Medienkonsum meines Kindes?

Diese Veranstaltung richtet sich speziell an Eltern, die ihre Kinder ab Klassenstufe 3 bis 6 im Umgang mit digitalen Medien unterstützen möchten. Kommen Sie vorbei!

