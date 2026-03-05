Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Zeugenaufruf - Fahrzeugführer geblendet

Lübeck (ots)

Am Abend des 24.02.2026 (Dienstag) blendeten in Lübeck St. Lorenz mutmaßlich zwei Männer mehrere Verkehrsteilnehmer mit einer Taschenlampe. Die Polizei hat die beiden Tatverdächtigen angetroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittler suchen nun weitere Personen, die geblendet wurden.

Gegen 20:00 Uhr meldete eine Anruferin der Polizei, dass sie an einer Tankstelle in der Fackenburger Allee in ihrem Pkw von zwei Personen geblendet worden sei. Die Männer sollen auch in andere fahrende Autos hineingeleuchtet haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen zwei tatverdächtige Männer an. Bei einem 30-jährigen Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: ungeklärt) fanden die Polizisten Taschenlampen und beschlagnahmten diese. Ebenfalls tatverdächtig ist ein 22-jähriger Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: deutsch).

Die Ermittler suchen nun Autofahrer, die am Abend des 24.02.2026 in der Fackenburger Allee geblendet wurden oder sonst zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Die Personen werden gebeten, sich unter 0451 131 6245 oder per E-Mail unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de mit den Polizeibeamten in Verbindung zu setzen.

