Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
Beschädigter Audi nach Verkehrsunfall am Berliner Platz gesucht

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (02.03.2026) stieß der Fahrer eines Audi im Kreisverkehr Berliner Platz in Lübeck mit einem LKW zusammen. Dabei entstand Sachschaden an dem LKW. Anstelle sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt vor. Die Polizei in Lübeck Moisling ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 57 Jahre alte Fahrer mit dem LKW Atego Daimler Benz um 07:30 Uhr die äußere Fahrspur des Verkehrsverteilerkreises Berlinger Platz. Beim Rechtsabbiegen in Richtung des St.-Jürgen-Rings bemerkte der Lübecker einen sehr dicht neben seinem LKW fahrenden Audi, dessen Fahrer über die durchgezogene Linie von der inneren Spur ebenfalls in Richtung St.-Jürgen-Ring abbog.

Kurz darauf stellte der Fahrer des LKW einen Schaden am Heck seines Fahrzeugs fest und kontaktierte die Polizei. Anhand der Spurenlage besteht der Verdacht, dass der Audi beim Abbiegen gegen den LKW fuhr und in diesem Zusammenhang dessen Kennzeichen und Rücklicht beschädigte.

Der Beschreibung nach handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen etwa 10 Jahre alten mutmaßlich silberfarbenen Audi mit Fragmenten eines Stormarner Kennzeichens (OD). Das Fahrzeug dürfte Schäden an der Beifahrerseite oder am Kotflügel aufweisen. Der Fahrer soll zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein, trug kurze dunkle Haare, keinen Bart und keine Brille.

Hinweise zu dem Audi und dessen Fahrer nimmt die Polizei in Lübeck Moisling unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

