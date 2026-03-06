Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen

2,6 Promille Atemalkohol, ein Verkehrsunfall und keine Fahrerlaubnis - Mann muss den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (05.03.2026) fuhr ein 45-Jähriger Mann aus Lübeck mit seinem VW Golf in Lübeck St. Jürgen gegen ein Verkehrszeichen. Verletzungen zog er sich dabei nicht zu, auch der Schaden an seinem Fahrzeug fiel verhältnismäßig gering aus. Jedoch hatte der Mann zu viel Alkohol getrunken - das Testgerät zeigte 2,6 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der 45-Jährige die Nacht schließlich in der Gewahrsamszelle verbringen.

Gegen 01.10 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen der graue VW Golf des 45-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Polnisch) in der Berliner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf. Vor dem dortigen Kreuzungsbereich der Kronsforder Allee geriet der VW plötzlich nach links und fuhr auf der dortigen Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Trotz des Verkehrsunfalls setzte der Mann seine Fahrt einfach fort und hielt erst nach Haltehinweisen des Zeugen kurz darauf an.

Beim Eintreffen der durch den Zeugen bereits alarmierten Beamten des 4. Polizeireviers schwankte der Golf-Fahrer stark hin und her, lallte durchgehend und roch stark nach Alkohol. Der anschließend durchgeführte Test erbrachte Klarheit: 2,6 Promille waren auf dem Display des Atemalkoholtestgerätes zu erkennen. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann auch nicht. Und es war auch nicht sein VW, mit dem er unterwegs war.

Die Polizeibeamten nahmen den 45-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe mit zum 4. Polizeirevier. Dabei zeigte er sich fortwährend aggressiv und unkooperativ. Als ihn eine Bekannte, der auch der VW gehörte, schlussendlich abholen sollte, schlug er auf das Dach ihres Fahrzeugs. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der in Lübeck wohnende Mann den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen ihn leiteten die Beamten Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nicht angepasster Geschwindigkeit und versuchter Sachbeschädigung ein.

