Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Fahrzeugrennen endet mit Unfall

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (05.03.2026) missachtete ein Autofahrer aus Finnland die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Bundesstraße 75 in Richtung Travemünde. An der Abfahrt zum Skandinavienkai kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Gegen 23:30 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen schwarzen BMW aufmerksam der mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesautobahn 226 in Richtung Travemünde fuhr. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug auf die Bundesstraße 75 in Richtung Travemünde, um eine Kontrolle durchzuführen. Der BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 75 bis zur Ausfahrt Skandinavienkai weiterhin mit hoher Geschwindigkeit. Ersten Schätzungen zufolge belief sich die Geschwindigkeit auf etwa 200 km/h.

Auf der Abfahrt kam er in der Rechtskurve mutmaßlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte gegen die Leitplanke. Dort kam der der BMW zum Stehen.

Der 22-jährige Fahrer (Staatsangehörigkeit: finnisch) blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurde die Leitplanke über eine Strecke von etwa 50 Metern aus der Verankerung gerissen und stark verbogen. Der Mann kümmerte sich selbstständig um die Entfernung des BMW. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 100.000EUR geschätzt.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Tests auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum verliefen negativ.

