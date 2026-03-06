Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Kreis Stormarn-Oststeinbek

Hamburg 73-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Lübeck (ots)

Der 73jährige Rolf Z. aus Oststeinbek wird seit dem heutigen Freitagnachmittag, etwa 15.50 Uhr, vermisst. Herr Z. war mit seiner Ehefrau in Hamburg. Bei der Bushaltestelle des U-Bahnhofes Burgstraße verlor Frau Z. kurz ihren Mann aus den Augen. Seitdem ist der auf Hilfe dringend angewiesene Rolf Z. verschwunden. Herr Z. kann wie Folgt beschrieben werden: kräftige Statur, 186 cm groß, etwa 89 kg schwer, kurzes dunkles, leicht mit weißen Fäden durchzogenes Haar, weißer Vollbart. Er müsste mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Hose und dunkelgrünen Turnschuhen bekleidet sein. Um den Hals sollte der Vermisste ein orangefarbenes Band mit den Daten der Ehefrau tragen.

Aufgrund einer schweren Vorerkrankung erkennt Herr Z. nicht eine Notlage und würde auch nicht von allein andere Personen ansprechen oder um Hilfe bitten.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0451 1314604 an den KDD Lübeck oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

