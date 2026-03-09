Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) wurden zwei Polizeibeamte zu einer hilflos am Boden liegenden Person in Grömitz gerufen. Während des Einsatzes verhielt sich der Mann aggressiv und griff die Polizeibeamten mit Faustschlägen an. Ein Polizist war im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Gegen 20:00 Uhr wurden zwei Polizeibeamte der Polizeistation Grömitz in die Christian-Westphal-Straße entsandt, um dort nach einer am Boden liegenden Person zu sehen. Am Einsatzort trafen die Polizisten auf einen 35-jährigen Mann aus Ostholstein. Dieser lag neben seinem Fahrrad und wirkte stark alkoholisiert.

Der Mann verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber aggressiv. Als die Polizisten den 35-Jährigen zur Eigensicherung durchsuchten, griff er sie an und schlug mit seiner Faust gegen die Köpfe der Beamten. Der Mann wurde mittels des Einsatzes von Pfefferspray und durch die Unterstützung weiterer Polizeibeamter aus Neustadt und Lensahn unter Kontrolle gebracht. Die Polizisten legten dem 35-Jährigen Handfesseln an.

Anschließend übergaben die Polizeibeamte den Mann an den Rettungsdienst. Der Ostholsteiner wurde in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort zur weiteren medizinischen Behandlung. Eine Richterin des Amtsgericht Lübeck ordnete zur Feststellung des Blutalkoholwertes die Entnahme einer Blutprobe an.

Am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte das Fahrrad sowie zurückgelassene Wertsachen des Ostholsteiners sicher.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 35-jährigen Mann (Staatsangehörigkeit: rumänisch) eingeleitet. Ein Polizeibeamter war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell