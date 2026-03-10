Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Pony durch unbekannten Tatverdächtigen verletzt worden - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Am 27.02.2026 in der Nacht ist ein unbekannter Tatverdächtiger in einen Stall in Lübeck Kronsforde eingedrungen und hat sich dort sexuell an einem Pony vergangen. Das Tier wurde dadurch verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und sucht nach Hinweisen.

Am Morgen des 27.02.2025 fand die 26-jährige Besitzerin von drei Pferden Hinweise, dass sich in der Nacht abermals jemand unberechtigt im Stall in Kronsforde aufgehalten haben könnte.

Bereits im Herbst 2025 wäre zweimal jemand ohne Erlaubnis der Tierhalterin dort eingedrungen. Die Lübeckerin hat in der Folge dort eine Überwachungskamera angebracht.

Bei der Durchsicht der Aufnahmen des 27.02.2026 stellte die Frau fest, dass ein unbekannter Mann zwischen 01.30 und 03.30 Uhr im Stall war und sexuelle Handlungen an einer Pony Stute ausführte. Ein Tierarzt stellte später Verletzungen im Genitalbereich des Tieres fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der unbekannte Täter über einen angrenzenden Wanderweg zur Pferdekoppel und dem Stall gelangt sein. Vermutlich handelt es sich um den selben Mann, der bereits im Herbst dort eingedrungen sein dürfte. Die Aufnahmen zeigen einen Mann mit Halbglatze und Brille.

Der Fachbereich Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz sowie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den unbekannten Tatverdächtigen und ist unter der 04524/7077100 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell