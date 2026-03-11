Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Moisling-Niendorf-Moorgarten

Brand eines Wohnhauses in Lübeck Moorgarten

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (11.03.2026) geriet in Lübeck Moisling/ Niendorf Moorgarten ein Wohngebäude in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der aus dem Dachstuhl lodernden Flammen auf Nachbargebäude verhindern und den Brand löschen. Ein Bewohner des Hauses wurde zwecks Überprüfung einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 13.40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem brennenden Wohngebäude in der Moorgartener Straße alarmiert. Aus dem betroffenen Haus mit mehreren Wohneinheiten schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich auch unter Einsatz der Drehleiter um die Brandbekämpfung und konnten durch schnelles Löschen ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Aufgrund der auch im Dachbereich entstandenen starken Brandschäden ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr konnte eine unverletzte Frau aus dem Haus begleiten, ein Bewohner des Hauses wurde zwecks Überprüfung und Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ferner kümmerten sich die Einsatzkräfte um zwei Katzen, die im weiteren Verlauf mit dem Tiertaxi dem Tierheim zugeführt wurden.

"Noch am Mittwochnachmittag nahmen Beamte der Lübecker Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf und sicherten erste Erkenntnisse und Hinweise. Warum und unter welchen Umständen das Feuer ausbrach, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Brandermittlungen", so Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell