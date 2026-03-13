Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Lensahn

Versuchter schwerer Raub - zwei Festnahmen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.03.-13.03.2026) soll es in Lensahn zu einem versuchten schweren Raub mit einer Schusswaffe an einer Tankstelle gekommen sein. Eine Mitarbeiterin konnte sich aus der Situation lösen und den Notruf wählen. Die Polizei nahm zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig fest und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen drei männliche Personen gegen 00:20 Uhr eine Tankstelle in der Dieselstraße in Lensahn aufgesucht und sich vermummt zum Nachtschalter begeben haben. Dort soll einer der Tatverdächtigen an das Fenster getreten sein, eine Pistole auf eine Mitarbeiterin gerichtet und die Herausgabe von Geld gefordert haben.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle reagierte ruhig, zog sich in das Büro der Tankstelle zurück und wählte den Notruf. Daraufhin sollen die Tatverdächtigen vom Gelände geflüchtet sein.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Parallel dazu nahmen zwei Polizeibeamte die Anzeige bei der Tankstellenmitarbeiterin auf und sicherten Spuren.

Gegen 01:30 Uhr trafen eingesetzte Polizeikräfte in der Bäderstraße auf zwei Personen, die der Beschreibung der Mitarbeiterin entsprachen. Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren (syrische Staatsbürgerschaft), die im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck vorläufig festgenommen wurden. Es liegen Hinweise auf die dritte tatverdächtige Person vor, die derzeit ausgewertet werden.

Die Kriminalpolizeistation Oldenburg in Holstein hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die am 13.03.2026 zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der Dieselstraße und Bäderstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 04361 10550 oder per E-Mail unter oldenburg.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer - Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

