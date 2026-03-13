Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ahrensburg Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 13jährigem Mädchen aus Ahrensburg

Lübeck (ots)

Die am 13.03.2026 veröffentlichte Fahndung nach dem 13jährigen Mädchen aus Ahrensburg wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Vermisste konnte im Laufe des Nachmittages wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

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