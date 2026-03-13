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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ahrensburg Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 13jährigem Mädchen aus Ahrensburg

Lübeck (ots)

Die am 13.03.2026 veröffentlichte Fahndung nach dem 13jährigen Mädchen aus Ahrensburg wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Vermisste konnte im Laufe des Nachmittages wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
KDD Lübeck
Telefon: 0451-131-4606
Fax: 0451-131-4607
E-Mail: kdd.luebeck.bki@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.03.2026 – 13:08

    POL-HL: OH - Lensahn / Versuchter schwerer Raub - zwei Festnahmen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.03.-13.03.2026) soll es in Lensahn zu einem versuchten schweren Raub mit einer Schusswaffe an einer Tankstelle gekommen sein. Eine Mitarbeiterin konnte sich aus der Situation lösen und den Notruf wählen. Die Polizei nahm zwei jugendliche Tatverdächtige ...

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