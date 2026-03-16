Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Drogenfund - Tatverdächtiger in Haft

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am 12.03.2026 kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd einen VW Bus auf einem Parkplatz an der Autobahn in Stormarn. Nachdem die Einsatzkräfte im Fahrzeug Cannabis fanden, wurden die Fahrzeuginsassen für weitere Maßnahmen zur Polizei nach Lübeck gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines der drei Tatverdächtigen wurde eine nicht geringe Menge Amphetamin gefunden. Der 22-Jährige wurde am Freitagnachmittag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Polizeibeamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen Süd kontrollierten am Donnerstag gegen 22.50 Uhr einen VW Bus auf dem Parkplatz Melmshöhe an der Autobahn A 1, der von Hamburg kommend in Richtung Lübeck unterwegs war. Mit dem Fahrzeug waren eine Frau (27 Jahre), sowie zwei Männer (22 und 27 Jahre alt) aus Lübeck unterwegs; alle Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Einsatzkräfte fanden in dem Bus ein Kilo Cannabis. Die drei Tatverdächtigen wurden für Folgemaßnahmen zur Polizeidirektion Lübeck gebracht. Von dem Fahrer, dem 27-jährigen Lübecker wurde eine Blutprobe entnommen, da es den Tatverdacht des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gab. Die Frau konnte nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung die Dienststelle verlassen.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen aus Lübeck St. Gertrud an. Dort fanden die Polizeibeamten etwa 1,4 kg Amphetamin und mehrere Messer.

Aufgrund der Menge der aufgefundenen Betäubungsmittel in Verbindung mit den griffbereiten Messer sowie dem zuvor sichergestellten Cannabis sprachen die Ermittler gegenüber dem 22-Jährigen die vorläufige Festnahme aus.

Am Freitagnachmittag wurde der Lübecker einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ.

Die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, Kommissariat 17 dauern an.

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