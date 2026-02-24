POL-WND: Diebstahl Haltevorrichtung Gehhilfen

St. Wendel (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026, 08:30 Uhr bis 11:10 Uhr, wurde im Brühlzentrum in Oberthal auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes ein dort gegenüber dem Eingang parkender grauer Ford B-Max im linken Bereich der Heckstoßstange von einem anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die PI St. Wendel, 06851/8980 ...

