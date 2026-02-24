PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl Haltevorrichtung Gehhilfen

St. Wendel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 18.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr ein Zubehörteil, welches an einem Elektromobil angebracht war. Das Elektromobil war vor dem Eingang des Penny-Marktes im Brühlzentrum in Oberthal abgestellt, während sich der Eigentümer beim Einkauf befand.

Hinweise an die PI St. Wendel, 06851/8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel

