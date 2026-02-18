Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 18-jährigen Lena B. aus St. Wendel
St. Wendel (ots)
Die heute Morgen von der Polizei in Neunkirchen veröffentlichte Fahndung nach der 18-jährigen Lena B. aus St. Wendel kann eingestellt werden. Die junge Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Lichtbild der Vermissten unkenntlich zu machen.
