Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 18-jährigen Lena B. aus St. Wendel

St. Wendel (ots)

Die heute Morgen von der Polizei in Neunkirchen veröffentlichte Fahndung nach der 18-jährigen Lena B. aus St. Wendel kann eingestellt werden. Die junge Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Lichtbild der Vermissten unkenntlich zu machen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

