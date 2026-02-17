PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Drei Gäste in Gaststätte durch Knall leicht verletzt

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Sonntagabend gegen 20:00 Uhr wurden in einer Gaststätte in der Balduinstraße in St. Wendel zwei Männer (28-/29 Jahre) und eine Frau (28 Jahre) leicht verletzt. In der stark frequentierten Kneipe entwickelte sich ein Gerangel, wobei ein bislang unbekannter Mann mit einem Wikinger Kostüm mehrfach eine vermeintliche Pistole unmittelbar vor dem Gesichtsbereich der Geschädigten abfeuerte. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von der Benutzung einer Spielzeugpistole mit Platzpatronen ausgegangen. Durch diesen Einsatz erlitten die drei Geschädigten ein Knalltrauma und zwei der drei Gäste zudem leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Täter verließ im Anschluss die Gaststätte in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: 170-180cm groß, europäisches Aussehen, Ende 20/Anfang 30 Jahre alt, sprach deutsch. Er soll in Begleitung einer Frau mit Tigerkostüm gewesen sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung zu setzen. Tel.: 06851/898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

