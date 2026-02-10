PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeugführer verletzt Fußgängerin und flüchtet

St. Wendel (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr wurde eine 19-jährige Fußgängerin aus St. Wendel in der Urweilerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Arm verletzt. Die Fußgängerin soll sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befunden haben. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen dunklen Kleinwagen mit WND-Kreiskennzeichen gehandelt, welches die Urweilerstraße in Richtung Werschweilerstraße befuhr. Die Fußgängerin erlitt starke Schmerzen am linken Arm. Weiterhin wird von einer Beschädigung des rechten Außenspiegels am Pkw ausgegangen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an die Polizei in St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- Servicedienst
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 16:05

    POL-WND: Festnahme in St. Wendel nach Bedrohung mit Anscheinswaffe

    St. Wendel (ots) - Am vergangenen Donnerstagmorgen kam es im St. Wendeler Ortsteil Bliesen zu einer Bedrohung mit einer angeblichen Schusswaffe, wobei sich die beiden Tatverdächtigen unmittelbar von der Tatörtlichkeit entfernten. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtigen Personen, ein 15- und ein 32-jähriger Mann aus Saarbrücken, im Bereich der Unterführung in der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:44

    POL-WND: Kennzeichendiebstahl in Oberthal

    Oberthal (ots) - Am 07.02.2026 wurde im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 13:38 Uhr das vordere Kennzeichen eines Hyundai IX20, welcher auf einem Parkplatz hinter dem Edeka Markt in der Straße im Brühl in Oberthal abgestellt war, von einem bislang unbekanntem Täter aus der Kennzeichenhalterung herausgebrochen und entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:16

    POL-WND: Pkw flüchtet nach Kollision mit Verkehrsinsel

    St. Wendel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Tholeyer Straße in Theley eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der Pkw-Führer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren