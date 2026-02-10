Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeugführer verletzt Fußgängerin und flüchtet

St. Wendel (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr wurde eine 19-jährige Fußgängerin aus St. Wendel in der Urweilerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Arm verletzt. Die Fußgängerin soll sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befunden haben. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen dunklen Kleinwagen mit WND-Kreiskennzeichen gehandelt, welches die Urweilerstraße in Richtung Werschweilerstraße befuhr. Die Fußgängerin erlitt starke Schmerzen am linken Arm. Weiterhin wird von einer Beschädigung des rechten Außenspiegels am Pkw ausgegangen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an die Polizei in St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell