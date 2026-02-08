Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kennzeichendiebstahl in Oberthal

Oberthal (ots)

Am 07.02.2026 wurde im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 13:38 Uhr das vordere Kennzeichen eines Hyundai IX20, welcher auf einem Parkplatz hinter dem Edeka Markt in der Straße im Brühl in Oberthal abgestellt war, von einem bislang unbekanntem Täter aus der Kennzeichenhalterung herausgebrochen und entwendet.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per E-Mail an pi-wnd@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell