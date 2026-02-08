Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Kennzeichendiebstahl in Oberthal
Oberthal (ots)
Am 07.02.2026 wurde im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 13:38 Uhr das vordere Kennzeichen eines Hyundai IX20, welcher auf einem Parkplatz hinter dem Edeka Markt in der Straße im Brühl in Oberthal abgestellt war, von einem bislang unbekanntem Täter aus der Kennzeichenhalterung herausgebrochen und entwendet.
Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per E-Mail an pi-wnd@polizei.slpol.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell