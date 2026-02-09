PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Festnahme in St. Wendel nach Bedrohung mit Anscheinswaffe

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Donnerstagmorgen kam es im St. Wendeler Ortsteil Bliesen zu einer Bedrohung mit einer angeblichen Schusswaffe, wobei sich die beiden Tatverdächtigen unmittelbar von der Tatörtlichkeit entfernten. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die flüchtigen Personen, ein 15- und ein 32-jähriger Mann aus Saarbrücken, im Bereich der Unterführung in der Tholeyer Straße in St. Wendel festgenommen werden. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Wie sich herausstellte, lag gegen den 32-jährigen ein Haftbefehl vor, welcher im Anschluss vollstreckt wurde. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung polizeilicher Anschlussmaßnahmen entlassen. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte von der Polizei aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um eine Softairpistole.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde die Polizeiinspektion St. Wendel von Kräften der Operativen Einheit Saarland (OpE) unterstützt.

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- Servicedienst
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

