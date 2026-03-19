Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Flucht vor der Polizei mit anschließendem Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem am Dienstagabend, 17. März, gegen 21 Uhr, ein Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet und verunfallt ist, sucht die Polizei Zeugen.

Im Zuge seiner Flucht überquerte der 16-jährige Rollerfahrer von der Grimmstraße auskommend die Werler Straße um auf einen dortigen Friedhof zu fahren. Hierbei kam es zur Gefährdung mindestens eines anderen Fahrzeugführers, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Werler Straße befand.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Personen, die Hinweise auf diese geben können, sich per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 02381 916-5581 zu melden. (rv)

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