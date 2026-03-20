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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Kissinger Weg

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch, 18. März, 22 Uhr und Donnerstag, 19. März, 12 Uhr einen geparkten VW Golf auf einem Parkplatz auf dem Kissinger Weg. Der Wagen wies diverse Lackbeschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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