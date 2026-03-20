Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Autos mutwillig beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Tatverdächtige zerkratzen am Dienstag, 17. März, in der Zeit von 15 und 20 Uhr vier geparkte Autos an der Friesenstraße. Es handelt sich dabei um Autos der Marken VW, Mercedes, Peugeot und Skoda.

Hinweise auf verdächtige Personen an der genannten Straße nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

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