Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silber aus Kirche entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 24. Februar, 12 Uhr bis Donnerstag, 19. März, 8.05 Uhr, verschiedene sakrale Gegenstände aus einer Kirche an der Lange Straße.

Zunächst gelangten die Unbekannten gewaltfrei in ein Gemeindehaus und brachen dort einen Schlüsselkasten auf. Mit den entwendeten Schlüsseln begaben sie sich anschließend in die angrenzende Kirche. Dort öffneten sie einen Tresor mit dem Schlüssel und entnahmen mehrere sakrale Gegenstände aus Silber. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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