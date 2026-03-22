Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: folgenreicher Streit mit einem Fußgänger, auf gestohlenem E-Scooter unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Hamm-Mitte (ots)

Ein 24jähriger Iraker wurde am Samstag, 21. März um 12:20 Uhr auf dem Südring in Hamm kontrolliert. Der 24jährige Hammer war zuvor mit einem Fußgänger in einen Streit geraten. Anlass für den Streit war offenbar das ordnungswidrige Befahren des Gehweges durch den E-Scooter-Fahrer. Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte wurden auf die Geschehnisse aufmerksam und konnten den Scooter-Fahrer in der Grünanlage des Südrings feststellen. Er hatte sich zwischenzeitlich des E-Scooters entledigt und diesen in einem Gebüsch versteckt. Seinen Weg setzte er zu Fuß fort. Er wurde durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgehalten. Kurz bevor die Einsatzkräfte den Iraker einholen konnten, entledigte sich dieser eines Beutels, indem er ihn zu Boden fallen ließ. Die Gründe für das Verhalten des 24jährigen waren schnell ermittelt: Der E-Scooter war nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. In dem Beutel, den der 24jährige fallen ließ, fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Marihuana. Ein Vortest auf Einfluss von Betäubungsmitteln bei dem Zweiradfahrer verlief positiv. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe einer Polizeiwache zugeführt. Auf der Polizeiwache verhielt sich der Hammer weiterhin unkooperativ, sodass die Entnahme der Blutprobe unter Anwendung von körperlichem Zwang erfolgen musste. Schließlich musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Den jungen Iraker erwarten nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der E-Scooter des 24jährigen sowie das aufgefundene Marihuana wurde sichergestellt. (nue)

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