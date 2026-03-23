POL-HAM: Einbruch in Bekleidungsgeschäft
Hamm-Mitte (ots)
Ein Bekleidungsgeschäft an der Weststraße war in der Zeit zwischen Donnerstag, 19. März, 19.15 Uhr und Freitag, 20. März, 6.40 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie schlugen vor Ort das Schaufenster ein und entwendeten von dort eine rosa Handtasche im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)
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