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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft an der Weststraße war in der Zeit zwischen Donnerstag, 19. März, 19.15 Uhr und Freitag, 20. März, 6.40 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Sie schlugen vor Ort das Schaufenster ein und entwendeten von dort eine rosa Handtasche im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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