POL-KR: Täter sprengen Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (5. Januar 2026) war gegen 1:50 Uhr im Bereich der Lewerentzstraße ein lauter Knall zu hören. Die Ursache dafür war ein zerstörter Zigarettenautomat. Ein Zeuge berichtete, dass anschließend zwei Täter fluchtartig in Richtung des Deutschen Rings gelaufen waren. Im Rahmen der Fahndung stieß die Polizei auf zwei junge Männer, die bei Erblicken der Beamten davonrannten. Einer von ihnen, ein 15-jähriger Krefelder, konnte kurz darauf mit einem Teil der Beute auf der Alten Gladbacher Straße gestellt werden. Er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugen, die Hinweise auf den weiteren Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld

