Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Freitag, 20. März, 16 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 14 Uhr, einen geparkten BMW in der Herringer Heide und entfernte sich danach, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die rechte Frontstange des weißen Fahrzeugs wies mehrere Lackkratzer auf. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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