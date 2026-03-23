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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Golf beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Samstag, 21. März, 22 Uhr, und Sonntag, 22. März, 12.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher an der Bergstraße einen VW Golf. Die rechte Fahrzeugseite weist Dellen und Lackabriebe auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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