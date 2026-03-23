Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 48-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Montag, 23. März, kam es im Bereich der Friesenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Der 48-Jährige war gegen 1.20 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er von einem Mann unvermittelt mit Pfefferspray besprüht wurde. Anschließend setzte der unbekannte Tatverdächtige ein mitgeführtes Messer gegen den Mann ein, bevor er von der Tatörtlichkeit floh.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg.

Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Hammer Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und die Identifizierung des Tatverdächtigen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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