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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht gescheitert: Rollerfahrer endet im Elterntaxi

Hamm-Herringen (ots)

Die Flucht vor Einsatzkräften der Polizei Hamm endete für einen 17-jährigen Rollerfahrer aus Hamm am Sonntag, dem 22. März, mit der Abholung durch eine Erziehungsberechtigte von der Polizeiwache.

Gegen 2.30 Uhr befuhren Einsatzkräfte die Wilhelmstraße, als ihnen auf Höhe der Einmündung Silberstraße das Kleinkraftrad mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Als sie dem Fahrer folgten, überquerte dieser im Kreuzungsbereich der Radbodstraße bei Rotlicht die Ampel. Die Beleuchtung des Rollers war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht eingeschaltet.

Durch weitere hinzugezogene Einsatzkräfte konnte der Roller anschließend auf dem Herringer Weg wahrgenommen werden, doch der 17-Jährige reagierte nicht auf Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn.

Stattdessen flüchtete er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten. Als er sich schließlich auf einer Rasenfläche in der Straße "Auf dem Daberg" festfuhr, konnten die Einsatzkräfte den Jugendlichen kontrollieren.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden: Das Versicherungskennzeichen befand sich im Helmfach und aufgrund technischer Veränderungen an dem Roller war die Betriebserlaubnis erloschen. Dementsprechend war der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Kleinkraftrad sowie der Führerschein und das Mobiltelefon des Jugendlichen wurden durch die Beamten beschlagnahmt.

Anschließend wurde der Hammer im Beisein der Beamten zur Polizeiwache gebracht, wo er von seiner erziehungsberechtigten Mutter abgeholt wurde. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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