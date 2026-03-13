Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfallflucht: Radfahrer fährt Fußgängerin an und lässt sie verletzt zurück

Ingelheim (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Mittwochmorgen, gegen 06:05 Uhr den Rad- und Fußweg zwischen Gau-Algesheim und Ingelheim in Richtung Ingelheim. Eine 47-Jährige Fußgängerin lief mit ihren Hunden den Rad- und Fußweg in gleicher Richtung entlang. In Höhe des Friedhofes sei der unbekannte Fahrradfahrer von hinten in die 47-Jährige hineingefahren. Der Fahrradfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit in Richtung Ingelheim. Die 47-Jährige Fußgängerin stürzte zu Boden, zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Beschreibung des Fahrradfahrers:

- Rennrad - männlich - 20-25 Jahre alt - 180-185 cm groß - dunkel gekleidet

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell