Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 14.02.2026 und Samstag, den 28.02.2026 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ingelheim. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich aufgrund zu geringen Seitenabstands, ein in Höhe der Hausnummer 74 ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Bei dem unfallverursachenden PKW dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Zeugen des Vorfalls werden sich gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim (06132-65510) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

