Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 19.02. auf Freitag, den 20.02.2026 ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge wendete der verantwortliche PKW- oder LKW Führer sein Fahrzeug im Bereich des Zaunes zur VOG und durchbrach diesen hierbei. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Am Zaun entstand Sachschaden im mindestens vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132-65510).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

