Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfallflucht in der Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim - Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt

Ingelheim (ots)

Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Am Freitag, den 20.02.26 kam es zwischen 08:30h und 11:00h zu einer Verkehrsunfallflucht in Ingelheim, Heinrich-Wieland-Straße, bei der zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich die Heinrich-Wieland-Straße aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Otto-Hahn-Straße. Dabei streifte das Fahrzeug des Verursachers zwei am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Pkw und verursachte Sachschaden von ungefähr 4000EUR. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei fand am Unfallort Fahrzeugteile, welche zum verursachenden Fahrzeug gehören dürften. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Ingelheimer Polizei oder über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

