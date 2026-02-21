Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 20.02.2026 zwischen 08:30 Uhr und 11:00 ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 17 (gegenüber der KFZ-Meisterwerkstatt Ingelheim-Nord) der Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der geflüchtete Fahrzeugführer die Heinrich-Wieland-Straße aus der Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Otto-Hahn-Straße. Dabei touchierte der Verursacher auf Höhe der Hausnummer 17 zwei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich als Unfallbeteiligter erkennen zu geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132-65510).

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell