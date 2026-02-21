PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 20.02.2026 zwischen 08:30 Uhr und 11:00 ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 17 (gegenüber der KFZ-Meisterwerkstatt Ingelheim-Nord) der Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der geflüchtete Fahrzeugführer die Heinrich-Wieland-Straße aus der Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Otto-Hahn-Straße. Dabei touchierte der Verursacher auf Höhe der Hausnummer 17 zwei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich als Unfallbeteiligter erkennen zu geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132-65510).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:34

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

    Ingelheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 19.02. auf Freitag, den 20.02.2026 ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ersten Erkenntnissen zufolge wendete der verantwortliche PKW- oder LKW Führer sein Fahrzeug im Bereich des Zaunes zur VOG und durchbrach diesen hierbei. Anschließend ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 06:48

    POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht in Gau-Algesheim

    Ingelheim (ots) - Am Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 17:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Gau-Algesheim. Ersten Erkenntnisse zufolge touchierte die spätere Beschuldigte beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "Am Heutor" ein ebenfalls in Längsaufstellung, ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug an dessen Stoßstange. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 06:47

    POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Ingelheim

    Ingelheim (ots) - Am Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Ingelheim. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein PKW den Starenweg in Fahrtrichtung Feierabendweg in Ingelheim, als ein 5-jähriges Kind hinter einem Kofferraum eines geparkten Fahrzeugs die Straße querte. Hierbei touchierte der PKW das Kind leicht mit dem rechten Vorderrad, sodass das Kind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren