Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 09.03.2026, gegen 09:35 Uhr befuhr eine 22-Jähriger Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Großwinternheim. Hierbei überholte ihn ein PKW so nah, so dass er nach rechts ausweichen musste. In Höhe der Bahnhofstraße 119 kommt es im Anschluss zu einem Wortgefecht in dessen Verlauf der PKW-Fahrer den Fahrradfahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Eine Beschreibung des PKW-Fahrers und Fahrzeug insbesondere dem Kennzeichen liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell