PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 09.03.2026, gegen 09:35 Uhr befuhr eine 22-Jähriger Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Großwinternheim. Hierbei überholte ihn ein PKW so nah, so dass er nach rechts ausweichen musste. In Höhe der Bahnhofstraße 119 kommt es im Anschluss zu einem Wortgefecht in dessen Verlauf der PKW-Fahrer den Fahrradfahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Eine Beschreibung des PKW-Fahrers und Fahrzeug insbesondere dem Kennzeichen liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:20

    POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - Zeugen gesucht

    Ockenheim (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer die L420 aus Richtung Ockenheim in Fahrtrichtung Gau-Algesheim. In Höhe eines Feldwegs wollte er nach links in diesen abbiegen. Dabei wurde er von einem 39-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der den Radfahrer zeitgleich überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:27

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

    Ingelheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, den 14.02.2026 und Samstag, den 28.02.2026 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ingelheim. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich aufgrund zu geringen Seitenabstands, ein in Höhe der Hausnummer 74 ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Bei dem unfallverursachenden PKW dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren