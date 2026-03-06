PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - Zeugen gesucht

Ockenheim (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer die L420 aus Richtung Ockenheim in Fahrtrichtung Gau-Algesheim. In Höhe eines Feldwegs wollte er nach links in diesen abbiegen. Dabei wurde er von einem 39-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der den Radfahrer zeitgleich überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen. Der Pkw-Fahrer kam anschließend von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrradfahrer blieb ebenfalls im Straßengraben liegen. Der 24-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw, am Fahrrad sowie an einem Leitpfosten. Der Radfahrer wurde kurz vor dem Unfall von zwei weiteren Autos überholt. Diese beiden Fahrzeugführer werden gebeten, sich als mögliche Zeugen mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

