Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Erlenstraße

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. März, 12 Uhr und Sonntag, 23. März, 16.15 Uhr wurde ein VW Passat an der Erlenstraße beschädigt. Der Pkw wies in Höhe des rechten Abblendlichtes Beschädigungen und Dellen auf. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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