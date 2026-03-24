Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel Corsa beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 23. März, zwischen 11 und 12 Uhr einen geparkten Opel Corsa an der Reginenstraße. Der Pkw wies Lackkratzer an der linken Stoßstange auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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